ФСБ сообщила о побеге сообщницы киллера на Украину после покушения на генерала Алексеева

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены пособники преступления. Один из них — гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения — задержан в Москве. Вторая фигурантка, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, по данным спецслужбы, после обстрела генерала выехала на Украину.
А при содействии партнёров из ОАЭ в Дубае задержан гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения, которого ФСБ называет непосредственным исполнителем нападения. Он передан российской стороне.
«Продолжается розыск организаторов преступления», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.
Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве в подъезде дома на Волоколамском шоссе. По факту нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Офицер был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нападении.
