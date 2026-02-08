Ричмонд
ФСБ сообщила о побеге сообщницы киллера на Украину после покушения на генерала Алексеева

ФСБ России продолжает розыск организаторов покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Сообщника киллера после преступления сбежала за границу, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены пособники преступления. Один из них — гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения — задержан в Москве. Вторая фигурантка, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, по данным спецслужбы, после обстрела генерала выехала на Украину.

А при содействии партнёров из ОАЭ в Дубае задержан гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения, которого ФСБ называет непосредственным исполнителем нападения. Он передан российской стороне.

«Продолжается розыск организаторов преступления», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве в подъезде дома на Волоколамском шоссе. По факту нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Офицер был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нападении.

