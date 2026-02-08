Каждый двадцатый дальневосточник не знает о «часах тишины»

Пятая часть жителей Дальнего Востока плохо осведомлена о временных ограничениях, которые накладывает федеральный закон «О тишине». Такие данные были получены в ходе всероссийского социологического исследования.
Согласно обнародованным результатам, 5% опрошенных дальневосточников — каждый двадцатый — заявили, что вообще ничего не знают о существовании закона, запрещающего шум в ночное время и в установленные часы днём. Этот показатель превышает среднероссийский уровень. Ещё 27% респондентов в регионе ответили, что лишь что-то слышали о законе, но не смогли назвать конкретное время, когда шуметь запрещено.
Таким образом, только около двух третей жителей Дальнего Востока уверенно ориентируются в «законных» часах тишины. Для сравнения, самыми дисциплинированными и осведомлёнными в этом вопросе, по данным того же опроса, оказались жители Уральского федерального округа, где уровень правовой грамотности в этой сфере наиболее высок. Исследование проводилось накануне общероссийского обсуждения возможных поправок в законодательство о тишине.