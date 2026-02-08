Каждый двадцатый дальневосточник не знает о «часах тишины»

Согласно обнародованным результатам, 5% опрошенных дальневосточников — каждый двадцатый — заявили, что вообще ничего не знают о существовании закона, запрещающего шум в ночное время и в установленные часы днём. Этот показатель превышает среднероссийский уровень. Ещё 27% респондентов в регионе ответили, что лишь что-то слышали о законе, но не смогли назвать конкретное время, когда шуметь запрещено.