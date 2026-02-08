Володин назвал сроки решения проблемы «Почты России»

Госдума и правительство РФ договорились о совместной работе по решению проблем «Почты России». Для этого будет создана рабочая группа с участием депутатов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, вопрос планируется обсудить на заседании Совета Госдумы в понедельник, 9 февраля. В весеннюю сессию ожидается подготовка законодательных решений для улучшения работы компании.
«Наша задача — сделать Почту России эффективно работающей компанией на всей территории страны, обеспечивающей качественные услуги гражданам независимо от места проживания», — написал парламентарий в Telegram.
Володин также напомнил, что депутаты неоднократно поднимали вопросы о закрытии отделений, особенно в сельских и отдаленных населенных пунктах, а также о низких зарплатах и тяжелых условиях труда почтальонов. Соответствующие обращения поступают и от граждан в рамках подготовки к отчету правительства за 2025 год.
Кроме того, Володин сообщил о проведении опроса в своем канале на платформе MAX для выявления основных проблем «Почты России», результаты которого планируется использовать при разработке решений.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Госдуме сделали ряд предложений по улучшению работы «Почты России». Речь шла о создании федерального стандарта доступности почтово-социальных услуг, а также о цифровом мониторинге почтовых отделений.