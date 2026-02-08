Это меню притягивает деньги. Что и как готовить на китайский Новый год — гид по счастливым блюдам

17 февраля 2026 года почти 1,5 миллиарда человек отпразднуют наступление года Огненной Лошади. Да-да, мы про китайский Новый год. Праздников много не бывает, поэтому можно и его отметить, чтобы разнообразить зимние будни. Тем более что занятие это очень интересное, полное традиций и вкусных угощений. Life.ru выбрал топ-5 праздничных рецептов из Поднебесной, которыми можно себя порадовать на китайский Новый год.