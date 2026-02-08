Это меню притягивает деньги. Что и как готовить на китайский Новый год — гид по счастливым блюдам

17 февраля 2026 года почти 1,5 миллиарда человек отпразднуют наступление года Огненной Лошади. Да-да, мы про китайский Новый год. Праздников много не бывает, поэтому можно и его отметить, чтобы разнообразить зимние будни. Тем более что занятие это очень интересное, полное традиций и вкусных угощений. Life.ru выбрал топ-5 праздничных рецептов из Поднебесной, которыми можно себя порадовать на китайский Новый год.
Как отмечают китайский Новый год и что готовят.
В этот день всё вращается вокруг главного события — Няньефань, «ужина воссоединения». Это священное время, когда вся семья, преодолевая любые расстояния, собирается за одним столом. Но праздник — и для тех, кого нет рядом. Перед трапезой многие семьи совершают тихий ритуал, почтив память предков.
Каждый жест, каждое блюдо в этот вечер — не просто еда, а древний код удачи и благополучия. Меню — сплошная игра слов-пожеланий. Рыба («юй») сулит излишек и достаток, длинную лапшу не режут ради долголетия, а пельмени напоминают золотые слитки. А за праздничным столом вы не увидите ножей — считается, что они могут «отрезать» счастье.
Кульминация праздника — шоусуй, «бдение года». После ужина никто не расходится спать! Бодрствуют до рассвета, веря, что так охраняют своё счастье от просыпания. А вот с первыми лучами Нового года вступают в силу особые правила. Забудь про кашу на завтрак — она символ бедности. Под запретом и лекарства — чтобы не навлечь болезни на весь год.
Пельмени цзяоцзы: пошаговый рецепт.
В Китае пельмени, как и у нас, лепят всей семьёй, только называются они цзяоцзы. Считается, что их форма похожа на золотой слиток, поэтому, чтобы привлечь в новом году богатство, их нужно приготовить и съесть как можно больше.
Ингредиенты.
На 24 цзяоцзы нам потребуется:
мука — 250 гвода — 125 млсвинина — 150 гкапуста — 150 гзелёный лук — 1 пучокчеснок — 2 зубчикаимбирь — 2 смсоус соевый — 2 ст. л.рисовый уксус коричневый — 1 ст. ложка.
Шаг 1. Готовим тесто.
Выливаем в муку 125 мл воды и вымешиваем тесто, пока не получится единый ком. После этого перекладываем его в миску, накрываем влажной тряпкой и оставляем отдохнуть на пару часов при комнатной температуре.
Шаг 2. Делаем фарш.
Для этого прокручиваем через мясорубку свинину, капусту и зелёный лук. В получившийся фарш добавляем чеснок, выдавленный через пресс, 1−2 столовых ложки соевого соуса и мелко нашинкованный имбирь — и хорошенько перемешиваем.
Шаг 3. Лепим и варим цзяоцзы.
Разделяем тесто на три части: с одной работаем, две убираем. Делим тесто на восемь равных кусочков и каждый раскатываем скалкой. В середину каждого кружочка кладём 1 чайную ложку фарша, складываем тесто в виде полукруга и плотно защипываем. Сформированные пельмени варим в кипящей воде в течение 5−8 минут.
Пошаговый рецепт свинины в кисло-сладком соусе.
Кубаро (оно же губанжо/габаджоу/gabazhou/гобаожоу) — самое популярное блюдо северной кухни Китая, в нашей стране называется просто — «Свинина в кисло-сладком соусе». И ему тоже найдётся место на праздничном столе.
Ингредиенты.
Для основного блюда и маринада нам нужно:
свинина — 500 гпомидор — 100 гболгарский перец — 100 гморковь — 80 гананас — 150 голивковое масло — по вкусусоевый соус — 100 мл = 100 гкартофельный крахмал — 1 ст. л. (28 г) пшеничная мука — 1 ст. л. (15 г).
Для соуса и подачи:
сахар — 60 гкетчуп — 120 грисовый уксус — 2 ст. л. (30 г) рис — по желанию.
Шаг 1: Подготовка продуктов.
Сначала моем и нарезаем всё необходимое. Свинину нарезаем тонкими пластиками и хорошенько отбиваем (чтобы избежать брызг, отбиваем мясо, завернув его в целлофановый пакет). Помидоры, перец и морковь тщательно моем. С помидоров снимаем кожицу, обдав их кипятком. Затем все овощи и ананасы нарезаем крупными, аппетитными ломтиками.
Шаг 2: Маринуем мясо.
Теперь займёмся маринадом. В миске смешиваем соевый соус, крахмал и немного муки до однородности. Заливаем этой ароматной смесью кусочки свинины, перемешиваем, чтобы каждый кусочек обволокло маринадом, и оставляем мясо примерно на 20 минут.
Шаг 3: Поджариваем овощи.
Пока мясо маринуется, на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем подготовленные ломтики перца, моркови, помидоров и ананаса. Держим их на огне 5−7 минут, до лёгкой мягкости и румянца, а затем перекладываем в отдельную тарелку.
Шаг 4: Обжариваем свинину.
На той же сковороде, добавив при необходимости немного масла, обжариваем замаринованные кусочки свинины с обеих сторон на хорошем огне до красивой золотистой корочки. Это займёт примерно 10−15 минут.
Шаг 5: Создаём соус.
В чистой чашке соединяем рисовый уксус, сахар и кетчуп. Активно размешиваем, пока сахар не растворится и у нас не получится идеальный баланс кислого и сладкого.
Шаг 6: Финальное тушение.
Возвращаем на сковороду к мясу обжаренные овощи и ананасы. Всё заливаем нашим кисло-сладким соусом. Аккуратно перемешиваем и тушим на среднем огне 5−10 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами и соус слегка загустел.
Шаг 7: Подаём на стол.
Подаём ароматную, блестящую свинину в кисло-сладком соусе немедленно, выбрав в качестве гарнира рассыпчатый отварной рис.
Рецепт рыбы на пару к новогоднему столу.
В Китае рыба — обязательный символ Нового года, и дело тут не только во вкусе. Секрет в языке: слова «рыба» и «излишек», «благополучие» звучат абсолютно одинаково. Поэтому это блюдо — съедобное пожелание богатства. Чтобы удача была полной, рыбу подают целиком, с головой и хвостом: это символизирует целостность и хорошее начало и конец наступающего года.
Классический способ приготовления — на пару, часто в традиционной бамбуковой пароварке. Чаще всего для этого выбирают леща или окуня. Также популярны карась, китайский грязевой карп (амур) и сом.
Ингредиенты.
Для вкусного пожелания изобилия нам потребуется:
окунь — 1 шт.кунжутное масло — 1 ст. л.светлый соевый соус — 2 ст. л.рисовое вино или сухой херес — 2 ст. л.соль морская — ½ ч. л.стрелки зелёного лука, разрезанные вдоль пополам, — 3 шт.тонко нашинкованный свежий имбирь — 1 ст. л.оливковое масло — 2 ст. л.
Шаг 1: Подготавливаем рыбу.
Очищаем рыбу от чешуи и потрошим. Затем тщательно натираем её со всех сторон — и снаружи, и изнутри — смесью соли и ароматного кунжутного масла.
Шаг 2: Собираем основу в форму.
На дно формы для приготовления на пару мы выкладываем зелёный лук, а сверху — подготовленную рыбу.
Шаг 3: Готовим и добавляем соус.
В отдельной пиале смешиваем соевый соус, рисовое вино (или херес) и мелко нарезанный имбирь. Получившейся смесью равномерно поливаем рыбу.
Шаг 4: Готовим на пару.
Форму с рыбой устанавливаем в уже горячую пароварку. Накрываем крышкой и готовим на сильном пару в течение 12−15 минут — до полной готовности рыбы.
Шаг 5: Подаём эффектно.
Сразу после приготовления поливаем рыбу парой ложек раскалённого растительного масла — оно должно зашипеть. Блюдо подаём на стол немедленно, пока оно источает невероятный аромат.
Готовим лапшу долголетия по пошаговому рецепту.
Это ещё одно популярное новогоднее блюдо в Китае, которое, как нетрудно догадаться, символизирует долголетие. Чем длиннее лапша — тем дольше жизнь, поэтому её нельзя ни резать, ни обрывать. Только есть целиком.
Ингредиенты.
Для щедрой порции лапши, которой хватит на всех, нам потребуется:
лапша — 200 гсвинина — 200 гморковь — 1 шт.лук-порей — 1 шт.красный перец — 1 шт.растительное масло — 2 ст. л.соевый соус — 2 ст. л.оливковое масло — 1 ст. л.сахар — 1 ст. л.кетчуп — 1 ст. л.соль — по вкусу.
Шаг 1: Отвариваем лапшу.
Сначала варим лапшу так, как указано на упаковке, затем откидываем её на дуршлаг и промываем холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления и предотвратить слипание.
Шаг 2: Обжариваем мясо и овощи.
Теперь берём сковороду вок или большую сковороду с высокими бортами. Хорошо разогреваем в ней растительное масло. Первым делом обжариваем полоски свинины до лёгкой румяности. Затем добавляем к мясу соломку из моркови, красного перца и лука-порея. Всё вместе обжариваем на сильном огне 5−7 минут, помешивая, пока овощи не станут мягче, но останутся слегка хрустящими.
Шаг 3: Готовим соус.
Пока основные ингредиенты готовятся, не теряем времени. В отдельной миске или пиале мы смешиваем все компоненты для соуса: соевый соус, оливковое масло, кетчуп, сахар, соль и перец. Взбиваем венчиком или вилкой до получения однородной, гладкой эмульсии.
Шаг 4: Собираем и подаём блюдо.
В глубокой миске соединяем промытую лапшу, обжаренные свинину с овощами и ароматный соус. Тщательно, но аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Выкладываем порции на тарелки и немедленно подаём к столу, пока блюдо горячее и максимально ароматное.
Няньгао: пошаговый рецепт праздничного печенья.
Это печенье из клейкого риса едят круглый год, но на китайский Новый год — поистине в промышленных масштабах. Если съесть его, то вас ждёт 365 (или даже 366 в високосном году) дней удачи.
Ингредиенты.
Нам понадобится:
вымоченная красная фасоль — 400 грисовая мука — 450 гтростниковый сахар — 800 гвода — 420 млсоль — 1 ч. л.обёртки для вонтонов — 20 шт.растительное масло — 1 л.
Шаг 1: Варим фасоль.
Замачиваем красную фасоль заранее (можно оставить её на ночь). Затем отвариваем её на среднем огне около часа, не забывая иногда помешивать, пока она не станет совсем мягкой и не превратится в кашу.
Шаг 2: Создаём основу.
Добавляем к готовой мягкой фасоли соль и 400 граммов сахара. Всё тщательно перемешиваем и оставляем эту смесь на несколько часов, чтобы вкусы соединились.
Шаг 3: Замешиваем тесто.
В отдельной кастрюле вскипятим 420 мл воды. Сварим в ней сироп из оставшегося сахара, а затем постепенно всыпем рисовую муку, энергично помешивая, чтобы не образовалось комочков. Затем соединяем с основой из фасоли.
Шаг 4: Готовим на пару.
Смазываем ёмкость для выпекания растительным маслом и выливаем в неё готовую смесь. Отправляем форму готовиться на пару 45−60 минут.
Шаг 5: Охлаждаем и нарезаем.
Даём готовому няньгао полностью остыть прямо в форме — так он не будет прилипать. Затем нарезаем остывшую массу на аккуратные кубики длиной примерно 3 см.
Шаг 6: Формируем и жарим печенье.
Каждый кубик заворачиваем в обёртку для вонтонов (её можно заменить рисовой бумагой или тонким лавашом) и обжариваем во фритюре до красивого золотисто-коричневого цвета.
Советы для российской кухни.
Если нет клейкой рисовой муки.
Попробуйте смешать обычную муку и картофельный крахмал в пропорции 2:1. Текстура будет немного другой, но получится всё равно вкусно.
Чем заменить рисовый уксус.
Есть сразу три замены на все случаи жизни. Можно смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса (6%), 1 чайную ложку сахара, ¼ чайной ложки соли, ИЛИ разбавить столовый уксус (9%) водой 1:1, добавить сахар и соль, ИЛИ смешать 50 мл соевого соуса, 50 мл столового уксуса (9%), 1 столовую ложку сахара.
Если нет пароварки.
Самый доступный способ — использовать дуршлаг или сито, поставленное над кастрюлей с кипящей водой (главное, чтобы оно не касалось воды). Также можно положить продукты на тарелку и установить её на подставку (например, из фольги) внутри кастрюли с небольшим количеством кипятка на дне.
Секрет в сахаре.
Не бойтесь добавить щепотку сахара в мясной или овощной соус. Это не сделает блюдо сладким, а сбалансирует вкус и даст ту самую «карамельную» ноту.
Как создать атмосферу.
Подача — это важно. Выберите декор, свечи и салфетки в красных тонах, поставьте на стол маленькие пиалы для соусов, палочки и обязательно чай — зелёный или улун.
Готовьте с душой, приглашайте самых близких, шумите и смейтесь. С наступающим годом Огненной Лошади! Пусть он будет вкусным, ярким и полным кулинарных открытий!