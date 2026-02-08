В Татарстане усилили контроль за базовыми станциями

Управление Роспотребнадзора по Татарстану усилило контроль за размещением и эксплуатацией базовых станций. Это связано с активным развитием беспроводных сетей.
Основное внимание уделяется безопасности жителей, живущих рядом с объектами связи. В 2025 году ведомство рассмотрело более 1,7 тысячи проектов. Большинство из них (1,6 тысячи) получили положительное заключение. В 7% случаев отказали.
Специалисты провели 34 проверки на объектах, оказали 48 консультаций и выдали 26 предупреждений операторам связи. Большинство предупреждений (15) были связаны с обращениями граждан.
Регулярный мониторинг электромагнитного излучения — приоритетная задача. В прошлом году лаборатория провела почти 5 тысяч измерений, включая 620 исследований в крупных городах. По 16 случаям превышения норм операторам вынесли 5 предупреждений. В одном случае суд приостановил работу базовой станции до устранения нарушений.
После корректировок, включая снижение мощности, все показатели вернулись в норму. В 2026 году мониторинг продолжится.