ФСБ обнародовала видео экстрадиции из ОАЭ киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

Видео © ЦОС ФСБ.
Киллер успел улететь в Дубай, где и был задержан и передан России. Его доставили самолётом Embraer Legacy 650 в аэропорт Внуково. Из самолёта обвиняемого вывели в наручниках и сразу посадили в микроавтобус. Также уже установлены его сообщники — гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения задержан в Москве. Вторая пособница преступления, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, по данным спецслужбы, после обстрела генерала сбежала из страны.
Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве в подъезде дома на Волоколамском шоссе. По факту нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Офицер был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нападении.
