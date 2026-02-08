ФСБ обнародовала видео экстрадиции из ОАЭ киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

Киллер успел улететь в Дубай, где и был задержан и передан России. Его доставили самолётом Embraer Legacy 650 в аэропорт Внуково. Из самолёта обвиняемого вывели в наручниках и сразу посадили в микроавтобус. Также уже установлены его сообщники — гражданин России Виктор Васин 1959 года рождения задержан в Москве. Вторая пособница преступления, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, по данным спецслужбы, после обстрела генерала сбежала из страны.