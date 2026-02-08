Жительница Красноярска не смогла отсудить кота Кексика у бывшего парня

Жительница Красноярска не смогла отсудить кота у бывшего парня. О решении суда по иску об определении места жительства питомца по кличке Кексик рассказали в Свердловском районном суде. Какое-то время назад молодые люди начали встречаться и съехались, а вскоре девушка принесла в дом кота. После расставания парень оставил питомца у себя против ее воли.