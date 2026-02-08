Ричмонд
Жительница Красноярска не смогла отсудить кота Кексика у бывшего парня

Жительнице Красноярска не удалось вернуть кота после расставания с парнем.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярска не смогла отсудить кота у бывшего парня. О решении суда по иску об определении места жительства питомца по кличке Кексик рассказали в Свердловском районном суде. Какое-то время назад молодые люди начали встречаться и съехались, а вскоре девушка принесла в дом кота. После расставания парень оставил питомца у себя против ее воли.

Горожанка просила суд вернуть ей питомца и заявляла, что из-за этого у Кексика могут возникнуть проблемы со здоровьем. Однако в удовлетворении требований было отказано и кот остался жить с молодым человеком. Чем руководствовался судья при принятии решения, пока неизвестно. «КП-Красноярск» обратилась за подробностями в пресс-службу судов.