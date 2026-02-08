Ричмонд
С апреля в России появятся два новых анализа для новорождённых

Неонатальный скрининг в России с 1 апреля расширяется для выявления двух новых наследственных заболеваний. Об этом со ссылкой на главного генетика Минздрава Сергея Куцева сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам специалиста, новорождённых начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию, при которой в организме накапливаются опасные жирные кислоты, и на дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот, приводящий к тяжёлому недостатку важнейших нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.

Ранее Life.ru сообщал, что в США младенец погиб из-за непастеризованного молока, которое пила его мать, пока была беременна. Медики считают, что ребёнок подхватил оттуда бактериальную инфекцию — листериоз.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

