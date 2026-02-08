С апреля в России появятся два новых анализа для новорождённых

По словам специалиста, новорождённых начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию, при которой в организме накапливаются опасные жирные кислоты, и на дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот, приводящий к тяжёлому недостатку важнейших нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.