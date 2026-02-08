Белорусский эпидемиолог рассказала, что известно о лечении вируса Нипах

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ Майя Бандацкая рассказала sb.by, что известно о лечении вируса Нипах.
По словам специалиста, нет одобренных вакцин или противовирусного препарата от болезни, которую вызывает Нипах. Но предотвратить летальный исход и многие тяжелые осложнения помогает квалифицированная поддерживающая медпомощь. Это правило действует в целом при тяжелых вирусных инфекциях, замечает Майя Бандацкая.
«Большое значение имеет симптоматическая терапия, которая включает в том числе интенсивную терапию при дыхательной и неврологической недостаточности, снижение температуры. Терапия во многом зависит от сопутствующей патологии», — добавила эпидемиолог.
Бандацкая подтвердила, что ВОЗ оценивает долю умерших от вызванной вирусом Нипах болезни в 40 — 75%. Конкретная цифра зависит от штамма, качества проведенной диагностики, лечения.
«Например, около 40% летальных исходов в Малайзии/Сингапуре, выше 70 — в Бангладеш, более 80 — в Индии. Высокая смертность во многом была связана с плохим уходом и поздним оказанием медицинской помощи», — сказала специалист.
