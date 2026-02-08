Белорусский эпидемиолог рассказала, что известно о лечении вируса Нипах

Ранее мы писали, что известно о вирусе Нипах и его вспышке в Индии, куда летают рейсы из Минска: симптомы похожи на тяжелую простуду, смертность до 75%, виновник — снова летучие мыши. А Минздрав Беларуси прокомментировал ситуацию со вспышкой вируса Нипах.