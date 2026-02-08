Хоккеист Гашек выступил против участия россиян в Олимпиаде

Однако по словам почетного президента Федерации спортивных журналистов России Николая Долгополова, тот факт, что наши спортсмены пробились на Олимпиаду, — уже победа. Он добавил, что смотрит на российских спортсменов не только как на представителей спорта РФ, а «как на тех ребят, которые многое доказывают одним своим присутствием».