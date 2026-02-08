Глава СК рассказал о роли науки в обеспечении национальной безопасности

«В наши дни наука является одним из ключевых факторов национального суверенитета и безопасности. Она задаёт стандарты в различных сферах, в том числе в здравоохранении и образовании, а для правоохранительной системы достижения учёных становятся действенными средствами в решении сложнейших задач обеспечения законности и правопорядка», — приводит слова главы СК РФ Telegram-канал ведомства.