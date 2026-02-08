Жительница Иркутской области 4 года не может получить положенное жилье

Сибирячка, оставшееся в юном возрасте без попечения родителей, вот уже 4 год не может получить положенное по закону жилье. Девушка оставила прощение в соцсетях Информационного центра СКР и глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
— Девушка с 2021 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением, однако ее права не реализованы. При этом в 2024 году заявительнице одобрена выдача жилищного сертификата. Вместе с тем денежные средства до настоящего времени ей не перечислены. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, — поделились правоохранители.
Также глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя регионального Следкома Сергею Базарову представить доклад о ходе и окончательных результатах расследования. За исполнением проследят в центральном аппарате ведомства.