Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России

Золотов: Достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил учёных и преподавателей ведомства с Днём российской науки, отметив, что достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности государства, общества и человека.

Он также подчеркнул, что наука является одной из важнейших опор России, двигателем прогресса и предметом гордости всей страны.

«Достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности государства, общества и человека. Современное поколение научного сообщества войск национальной гвардии Российской Федерации приумножает добрые традиции своих предшественников, вносит вклад в достижение целей специальной военной операции и отличается безграничной преданностью своему делу», — приводит слова главы Росгвардии Telegram-канал ведомства.

Золотов пожелал всем ученым, преподавателям и учащимся военных вузов Росгвардии крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов на благо Отечества.