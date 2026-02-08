Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил учёных и преподавателей ведомства с Днём российской науки, отметив, что достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности государства, общества и человека.
Он также подчеркнул, что наука является одной из важнейших опор России, двигателем прогресса и предметом гордости всей страны.
«Достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности государства, общества и человека. Современное поколение научного сообщества войск национальной гвардии Российской Федерации приумножает добрые традиции своих предшественников, вносит вклад в достижение целей специальной военной операции и отличается безграничной преданностью своему делу», — приводит слова главы Росгвардии Telegram-канал ведомства.
Золотов пожелал всем ученым, преподавателям и учащимся военных вузов Росгвардии крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов на благо Отечества.