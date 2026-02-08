Утерянный генплан Самары 1928 года передан в музей

Этот первый советский план города считался утерянным и до исследователей доходили лишь свидетельства о его существовании. Он создавался под руководством Владимира Семёнова и Алексея Галактионова, став материальным свидетельством ключевого момента в истории Самары, определившего её развитие на десятилетия. Подлинник был найден в архивах исследователем Евгением Парадеевым, который решил передать уникальный источник в фонды музея имени Алабина. На его основе будут создаваться новые экспозиции. А пока можете поискать на этих снимках карты знакомые места.