Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство присвоило статус наукограда подмосковному городу Долгопрудному, сообщили в кабмине.
«Одному из крупнейших центров развития науки и современных технологий — подмосковному городу Долгопрудному — присвоен статус наукограда РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый статус позволит Долгопрудному получать федеральное финансирование на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на реализацию стратегии социально-экономического развития города.
«Средства будут выделяться в рамках федерального проекта “Поддержка наукоградов”, который является частью госпрограммы “Научно-технологическое развитие РФ”, — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Кроме того, согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет, поэтому принятое решение будет действовать до 2041 года.
В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт».
В мае 2025 года по инициативе МФТИ правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Основными направлениями его деятельности станут разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.