Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

В мае 2025 года по инициативе МФТИ правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Основными направлениями его деятельности станут разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.