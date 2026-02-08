Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир

Он напомнил, что у собак нет абстрактного мышления, поэтому они не умеют испытывать вину или мстить. Также собаки не понимают, что такое «завтра» или «вчера». Именно поэтому они не понимают причину злости хозяина, когда тот ругает их, например, за разорванный несколько часов назад тапок. Собака попытается примириться, но своего поступка так и не осознает. Поэтому отчитывать за шалости нужно строго в тот момент, когда питомец их демонстрирует, подчеркнул кинолог.