Тамбовских волков осталось всего 10

«По данным зимнего маршрутного учёта 2025 года на территории Тамбовской области учтено 10 особей волка. Следы их жизнедеятельности были зафиксированы в Бондарском, Пичаевском, Тамбовском и Рассказовском округах — по одной особи, а также шесть особей — в Моршанском округе», — уточнил он.
По его словам, преждевременно считать волков вымирающим видом в Тамбовской области, тем более что в предыдущие годы их численность была ни чуть не больше — от двух до десяти особей. Сомов добавил, что учёные ведут подсчёт животных по оставленным на снегу следам. Он отметил, что цифры могут быть не точными, так как на это влияет высота снежного покрова, а также активность волков — ведь они могут оставлять следы в разных районах леса.
