В Петербург прилетела усатая синица, которая не усатая и не синица

Своё название вид получил из-за характерных пучков чёрных перьев у самца, напоминающих усы. Долгое время классификация этой птицы вводила учёных в заблуждение, но по современной систематике она относится к семейству суторовых.
«Но, тем не менее, сохранила слово “синица” в своём названии!», — цитирует эксперта телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее россиян призвали не доводить «пьяных» птиц до стресса. Дело в том, что птицы, употребляющие забродившие ягоды, могут впасть в состояние, напоминающее опьянение, но помощь человека им в большинстве случаев не только не нужна, но и может навредить.
