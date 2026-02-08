В Петербург прилетела усатая синица, которая не усатая и не синица

Ранее россиян призвали не доводить «пьяных» птиц до стресса. Дело в том, что птицы, употребляющие забродившие ягоды, могут впасть в состояние, напоминающее опьянение, но помощь человека им в большинстве случаев не только не нужна, но и может навредить.