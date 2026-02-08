Ричмонд
В Петербург прилетела усатая синица, которая не усатая и не синица

В Санкт-Петербурге заметили редкую для города усатую синицу, которая, несмотря на название, не относится к семейству синицевых. Об этом рассказал натуралист Павел Глазков. По его словам, птицу, меньше воробья и с яркой внешностью, наблюдали в Приморском районе.

Своё название вид получил из-за характерных пучков чёрных перьев у самца, напоминающих усы. Долгое время классификация этой птицы вводила учёных в заблуждение, но по современной систематике она относится к семейству суторовых.

«Но, тем не менее, сохранила слово “синица” в своём названии!», — цитирует эксперта телеканал «Санкт-Петербург».

