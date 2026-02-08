Удар по сердцу, мозгу и почкам: Названы смертельные риски хронической гипертонии

Однако в большинстве случаев гипертония рано или поздно потребует пожизненной медикаментозной терапии, которая защищает органы и замедляет прогрессирование болезни. Самостоятельная отмена препаратов при временной нормализации давления опасна. к тому же современные лекарства не вызывают привыкания и являются необходимым средством для предотвращения тяжёлых осложнений, заключила собеседница Здоровья Mail.