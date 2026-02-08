Удар по сердцу, мозгу и почкам: Названы смертельные риски хронической гипертонии

После десяти лет значительно возрастает риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. Давление выше 140/90 мм рт. ст. означает, что сердечно-сосудистая система работает с постоянной перегрузкой. Поэтому для своевременного выявления нарушений врач рекомендовала после 40 лет регулярно измерять давление домашним тонометром, вести дневник показателей и обращаться к терапевту, если цифры стабильно превышают норму.
Экстренными симптомами, требующими вызова скорой, являются резкая головная боль, боль в груди, одышка, нарушения речи или зрения, а также давление выше 180/110. В качестве профилактики важно ограничить потребление соли до 5 граммов в день, нормализовать вес, регулярно заниматься физической активностью, отказаться от курения и придерживаться принципов средиземноморской диеты.
Однако в большинстве случаев гипертония рано или поздно потребует пожизненной медикаментозной терапии, которая защищает органы и замедляет прогрессирование болезни. Самостоятельная отмена препаратов при временной нормализации давления опасна. к тому же современные лекарства не вызывают привыкания и являются необходимым средством для предотвращения тяжёлых осложнений, заключила собеседница Здоровья Mail.
