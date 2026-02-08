Шесть иностранцев принудительно выдворят из Самарской области

В рамках профилактической работы сотрудники полиции при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие в клуб-баре в Самаре. Сотрудники полиции проверили документы присутствующих и законность прибывания их на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в ведомстве ГУ МВД России по Самарской области: