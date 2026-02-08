Ричмонд
Шесть иностранцев принудительно выдворят из Самарской области

Самарские полицейские задержали иностранцев в клуб-баре.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В рамках профилактической работы сотрудники полиции при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие в клуб-баре в Самаре. Сотрудники полиции проверили документы присутствующих и законность прибывания их на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в ведомстве ГУ МВД России по Самарской области:

«Шести иностранцам предстоит принудительно покинуть пределы РФ, ранее они уклонялись от выезда из страны по истечению разрешенного срока прибывания», — сообщают в пресс-службе.

В настоящее время задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВ России по Самарской области.