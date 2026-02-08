Названа возможная причина массового отравления российских туристов на Пхукете

Массовое отравление российских туристов на острове Пхукет в Таиланде могло быть вызвано грязным льдом в напитках. Об этом сказано в Telegram-канале Baza.
Сообщается, что инцидент произошел в отеле MBC Condotel. Там в течение последних двух недель отравилось по меньшей мере 19 человек. Одна из них, туристка из Воронежа, рассказала, что в ее группе симптомы отравления появились у шести человек.
В публикации отмечается, что все туристы перед тем, как почувствовать недомогание пили коктейли в баре отеля, после чего начали жаловаться на тошноту, рвоту и диарею.
Местные медики назвали наиболее вероятной причиной отравления лед, который сотрудники отеля замораживали из водопроводной воды. Такая вода могла быть заражена бактериями или паразитами, которые не погибают при заморозке.
Как писал сайт KP.RU, ранее отдыхающие также заявляли, что источником заражения могла быть водопроводная вода. Заболевание, по словам туристов, протекает тяжело и затяжно.