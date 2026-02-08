В Омске восстановили работу автобусных маршрутов № 59 и № 78

В Омске восстановили полноценную работу автобусных маршрутов № 59 и № 78: транспорт вновь ходит по привычным трассам и до прежних конечных остановок, сообщили в администрации города Омска.
Ранее из-за ремонта на участке канализационных сетей в посёлке Биофабрика была ограничена для использования разворотная площадка. Чтобы не создавать опасных ситуаций и не мешать аварийным бригадам, движение временно сокращали: автобусы среднего класса маршрута № 59 доходили лишь до остановки «Центр “Пенаты”, а большие автобусы маршрута № 78 разворачивались у виадука на ул. “10 лет Октября”.
Сейчас ограничения сняты, и оба маршрута снова работают по стандартным графикам и полным трассам.