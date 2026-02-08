Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отечественная наука становится мощнее и увереннее, а исследования российских ученых способствуют достижению технологического лидерства страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Сегодня в стране отмечается День российской науки.
«Отечественная наука становится мощнее и увереннее. Растет число молодых исследователей, значительно увеличиваются расходы на научную сферу. Сегодня наши ученые открывают новые горизонты и способствуют достижению технологического лидерства», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер подчеркнул, что благодаря ученым Россия входит в десятку ведущих стран мира по объему исследований и разработок.
«Для проведения исследований мирового уровня правительство России продолжит развивать уникальную научную инфраструктуру. Уже в этом году в Новосибирске свои двери для ученых откроет Сибирский кольцевой источник фотонов. Эта установка класса “мегасайенс” станет самым совершенным синхротроном в мире и создаст новые возможности для прорывных открытий и международной кооперации», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.