Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко

«Для проведения исследований мирового уровня правительство России продолжит развивать уникальную научную инфраструктуру. Уже в этом году в Новосибирске свои двери для ученых откроет Сибирский кольцевой источник фотонов. Эта установка класса “мегасайенс” станет самым совершенным синхротроном в мире и создаст новые возможности для прорывных открытий и международной кооперации», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.