Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко

Чернышенко: российская наука способствует достижению технологического лидерства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отечественная наука становится мощнее и увереннее, а исследования российских ученых способствуют достижению технологического лидерства страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сегодня в стране отмечается День российской науки.

«Отечественная наука становится мощнее и увереннее. Растет число молодых исследователей, значительно увеличиваются расходы на научную сферу. Сегодня наши ученые открывают новые горизонты и способствуют достижению технологического лидерства», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер подчеркнул, что благодаря ученым Россия входит в десятку ведущих стран мира по объему исследований и разработок.

«Для проведения исследований мирового уровня правительство России продолжит развивать уникальную научную инфраструктуру. Уже в этом году в Новосибирске свои двери для ученых откроет Сибирский кольцевой источник фотонов. Эта установка класса “мегасайенс” станет самым совершенным синхротроном в мире и создаст новые возможности для прорывных открытий и международной кооперации», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
