Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на Дону несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра для Южного федерального округа.

Погодная опасность связана с гололедицей, туманом и налипанием мокрого снега на провода и деревья. Предупреждение о неблагоприятных условиях действует до 10 февраля.

Напомним, что по информации Ростовского гидрометцентра, в воскресенье, 8 февраля в донском регионе будут идти дожди, в северных районах — с мокрым снегом. Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем будет от −2 до + 3, в крайних южных районах +5. Ночью столбики термометра покажут от −3 до +2.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.