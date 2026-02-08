В Ростовской области из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Напомним, что по информации Ростовского гидрометцентра, в воскресенье, 8 февраля в донском регионе будут идти дожди, в северных районах — с мокрым снегом. Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем будет от −2 до + 3, в крайних южных районах +5. Ночью столбики термометра покажут от −3 до +2.