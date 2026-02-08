Численность жителей Нижегородской области стремится к отметке ниже 3 млн

Численность населения Нижегородской области продолжает сокращаться и уже через пару лет может впервые опуститься ниже отметки в 3 млн человек. По оценке Росстата, на начало 2025 года в регионе проживали около 3,038 млн жителей — за год стало меньше на 22,5 тыс. Базовый прогноз областных властей показывает дальнейшее снижение: к 2026 году ожидается около 3,012−3,013 млн человек, а в 2027-м показатель может перейти критическую границу, сообщает портал «Открытый Нижний».