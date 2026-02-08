Волгоградцев ждет насыщенный на мероприятия 2026 год

Май будет насыщен десятком различных патриотических мероприятий в честь 81‑й годовщины Победы. Традиционно с 7 по 9 мая пройдет уникальная аудиовизуальная инсталляция «Свет Великой Победы». Также ожидаются патриотические концерты, исторические конструкции и акции. Кроме того, в Волгограде и области пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», а также несколько фольклорно-этнографических фестивалей — «Троица на Бузулуке», фестиваль русской и казачьей культуры «Раздолье», областной фестиваль татарской культуры «Сабантуй».