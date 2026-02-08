Белорусский врач сказал о состоянии россиян, вернувшихся после обмена пленными

Стало известно состоянии вернувшихся из плена россиян, сообщили на «Беларусь 1».
30 января был произведен очередной обмен пленными между Россией и Украиной в формате157 на 157 военнослужащих.
Российских военнослужащих доставили в Беларусь, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Белорусский медик рассказал о состоянии доставленных в медучреждение россиян:
— Состояние пациентов расценивается как тяжелое. У одного пациента состояние при поступлении критическое.
Также специалист уточнил, что одного из военнослужащих экстренно прооперировали. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое при положительной динамике. Еще медик сказал, что у ряда пациентов в теле множественные инородные тела.
— Есть неоперированные, с имеющимися уже осложнениями, нейропатиями, остеомиелитами. Один из пациентов перенес острое нарушение мозгового кровообращения, — прокомментировал он.
В Беларуси пациентам оказывают необходимое лечение, стабилизируют их состояние.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной. Также пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что Беларусь обеспечивает обмен пленными России и Украины.
Тем временем Трамп хочет собрать 19 февраля в Вашингтоне Совет мира, куда входит и Беларусь.