Белорусский врач сказал о состоянии россиян, вернувшихся после обмена пленными

Белорусский медик рассказал о состоянии вернувшихся из плена россиян.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состоянии вернувшихся из плена россиян, сообщили на «Беларусь 1».

30 января был произведен очередной обмен пленными между Россией и Украиной в формате157 на 157 военнослужащих.

Российских военнослужащих доставили в Беларусь, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Белорусский медик рассказал о состоянии доставленных в медучреждение россиян:

— Состояние пациентов расценивается как тяжелое. У одного пациента состояние при поступлении критическое.

Также специалист уточнил, что одного из военнослужащих экстренно прооперировали. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое при положительной динамике. Еще медик сказал, что у ряда пациентов в теле множественные инородные тела.

— Есть неоперированные, с имеющимися уже осложнениями, нейропатиями, остеомиелитами. Один из пациентов перенес острое нарушение мозгового кровообращения, — прокомментировал он.

В Беларуси пациентам оказывают необходимое лечение, стабилизируют их состояние.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной. Также пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что Беларусь обеспечивает обмен пленными России и Украины.

Тем временем Трамп хочет собрать 19 февраля в Вашингтоне Совет мира, куда входит и Беларусь.

