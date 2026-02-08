Во время рейдов в Башкирии задержали 47 нетрезвых водителей.

По итогам массовых проверок в Башкирии в эти выходные задержали 47 нетрезвых водителей. Об этом сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.
По предоставленным данным, всего выявили более 1400 нарушений правил дорожного движения. Среди остановленных были семь человек без прав.
Также зарегистрировали 20 случаев выезда на встречную полосу там, где это запрещено. Выявили также 45 фактов нарушения правил перевозки детей.
