МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки о регистрации знаков в ноябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в январе 2026 года.
Теперь Fendi может распространять в России упаковочные коробки золотого цвета с названием бренда, а также продавать сумки, одежду, аксессуары и обувь в фирменном сочетании черного и темно-коричневых цветов.