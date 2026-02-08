Ричмонд
Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

Fendi зарегистрировал два товарных знака в России.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки о регистрации знаков в ноябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в январе 2026 года.

Теперь Fendi может распространять в России упаковочные коробки золотого цвета с названием бренда, а также продавать сумки, одежду, аксессуары и обувь в фирменном сочетании черного и темно-коричневых цветов.