Новые знаки появились на воронежских дорогах

Вступили в силу обновления ГОСТ по дорожным знакам.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области вступили в силу обновления ГОСТ по дорожным знакам. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (6.2.1). Информирование и рекомендации на одном указателе.

Знак «Парковка» (6.4). Указываются режим парковки, ее принадлежность или способ остановки автомобиля.

Знак «Вертикальная стоп-линия» (6.16.1) — альтернативный вариант обозначения места остановки в вертикальном исполнении.

Знак «Время действия» (8.5.8) уточняет действие знаков в течение года в определенные месяцы.

Знак «Глухие пешеходы» (8.15.1) предупреждает о возможном присутствии пешеходов с нарушением слуха. Размещен перед переходами к объектам, которые они посещают.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (8.16.2) предупреждает о скользкой дороге.