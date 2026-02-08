Новые знаки появились на воронежских дорогах

В Воронежской области вступили в силу обновления ГОСТ по дорожным знакам. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».
Знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (6.2.1). Информирование и рекомендации на одном указателе.
Знак «Парковка» (6.4). Указываются режим парковки, ее принадлежность или способ остановки автомобиля.
Знак «Вертикальная стоп-линия» (6.16.1) — альтернативный вариант обозначения места остановки в вертикальном исполнении.
Знак «Время действия» (8.5.8) уточняет действие знаков в течение года в определенные месяцы.
Знак «Глухие пешеходы» (8.15.1) предупреждает о возможном присутствии пешеходов с нарушением слуха. Размещен перед переходами к объектам, которые они посещают.
Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (8.16.2) предупреждает о скользкой дороге.