Разработана технология умной доставки антибиотиков прямо в легкие

«Капилляры легких — самые маленькие сосуды организма, около 6−8 микрометров в диаметре, они меньше эритроцитов, которые переносят кислород по организму. Для нацеливания на легкие обычно используются частицы около 1 000 нанометров, чтобы они задерживались в капиллярах. Но в одной из наших прошлых работ мы обнаружили, что похожие частицы МОКС, в составе которых было железо, а не хром, накапливаются в легких, причем за 1−2 цикла кровообращения, что очень быстро. Мы не ожидали этого: обычно частицы размером 100−200 нанометров в основном накапливаются в печени. Оказалось, что все частицы МОКС накапливаются в основном в легких, что, скорее всего, продиктовано их структурой и химией», — рассказала ТАСС в День российской науки член авторского коллектива, сотрудница лаборатории молекулярной иммунологии ИБХ РАН Ольга Грязнова.