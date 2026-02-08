Ученые «Сириуса» разработали новый метод лечения гемофилии Б

Специалисты Научно-технологического университета «Сириус» создали и успешно испытали в лабораторных условиях универсальную платформу для генной терапии гемофилии Б. Как сообщается в результатах исследования, опубликованных в международном научном издании, новая технология позволяет с высокой точностью исправлять дефекты в гене F9. Это обеспечивает восстановление выработки организмом собственного фактора свертывания крови, что в перспективе может стать основой для первого отечественного препарата с пожизненным эффектом после одного применения. Об этом сообщает пресс-служба университета.
В отличие от существующих методов, которые зачастую лишь временно замещают поврежденный ген, исследователи применили технологию прайм-редактирования. Этот метод действует по принципу текстового редактора: система находит «опечатку» в ДНК и заменяет её правильной последовательностью, не нарушая при этом целостность всей молекулы. Разработка позволяет безопасно корректировать различные мутации в критической области гена, на которую приходится почти 10% всех случаев заболевания в мире, что делает подход универсальным для широкого круга пациентов.
Старший научный сотрудник центра трансляционной медицины университета Анастасия Физикова подчеркнула значимость этой работы для российской науки. По её словам, использование передовых технологий редактирования генома позволяет отечественным ученым вести исследования на мировом уровне, открывая возможности для лечения до 90% врожденных заболеваний. Она отметила, что проект нацелен на устранение самой причины болезни, а не её внешних проявлений, что должно избавить пациентов от необходимости пожизненных еженедельных инъекций и дорогостоящей поддерживающей терапии.
Эксперименты на клеточных моделях печени уже подтвердили полную функциональность метода: после процедуры редактирования активность фактора свертывания крови была полностью восстановлена. Работа была выполнена в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус». Ожидается, что внедрение такой терапии в клиническую практику позволит радикально повысить качество жизни больных, исключив риски внезапных кровотечений.