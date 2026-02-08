Ученые «Сириуса» разработали новый метод лечения гемофилии Б

В отличие от существующих методов, которые зачастую лишь временно замещают поврежденный ген, исследователи применили технологию прайм-редактирования. Этот метод действует по принципу текстового редактора: система находит «опечатку» в ДНК и заменяет её правильной последовательностью, не нарушая при этом целостность всей молекулы. Разработка позволяет безопасно корректировать различные мутации в критической области гена, на которую приходится почти 10% всех случаев заболевания в мире, что делает подход универсальным для широкого круга пациентов.