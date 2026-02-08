За год на Дону в ДТП тринадцать детей погибли, а 405 получили травмы

В Ростовской области в 2025 году случилось 346 ДТП с участием детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, во время дорожно-транспортных происшествий 405 девочек и мальчиков получили травмы, а тринадцать — погибли. 175 аварий произошли с участием детей — пассажиров, при этом погибли 10 несовершеннолетних и были ранены 212.
— В текущем году зарегистрировано 116 ДТП с участием детей — пешеходов. В них погибли два несовершеннолетних и ранены 119, — говорится в пресс-релизе Госавтоинспекции.
Также в 2026-м зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей — велосипедистов. К счастью, обошлось без погибших, но 19 ребят получили травмы.
