Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год на Дону в ДТП тринадцать детей погибли, а 405 получили травмы

В Госавтоинспекции региона привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году случилось 346 ДТП с участием детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, во время дорожно-транспортных происшествий 405 девочек и мальчиков получили травмы, а тринадцать — погибли. 175 аварий произошли с участием детей — пассажиров, при этом погибли 10 несовершеннолетних и были ранены 212.

— В текущем году зарегистрировано 116 ДТП с участием детей — пешеходов. В них погибли два несовершеннолетних и ранены 119, — говорится в пресс-релизе Госавтоинспекции.

Также в 2026-м зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей — велосипедистов. К счастью, обошлось без погибших, но 19 ребят получили травмы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.