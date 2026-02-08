Придется вернуть 3,9 млн: служба городских кладбищ годами незаконно тратила бюджетные деньги

За незаконную трату бюджетных средств придется ответить службе городских кладбищ Челябинска. Организация должна была на деньги из бюджета оказывать гарантированные услуги по погребению. Но несколько лет служба городских кладбищ заключала контракты с предпринимателем.
За три года, с 2023 по 2025 год, было заключено три контракта на общую сумму более 3,9 млн рублей.
— Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к МКУ «Служба городских кладбищ» и индивидуальному предпринимателю с требованиями признать контракты недействительными и вернуть уплаченные денежные средства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Чтобы предприниматель смог вернуть деньги в бюджет Челябинска, суд арестовал его счета. Прокуратура поставила это дело на контроль.