В Новосибирске УК перейдут на общение с жителями в MAX

Когда решение вступит в силу.

Источник: РИА "Новости"

С 1 сентября в Новосибирске изменится формат взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Официальным каналом связи станет отечественный мессенджер MAX. Также там с людьми будут общаться ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Выбор платформы обусловлен повышенными требованиями к безопасности и необходимостью идентификации пользователей.

При этом привычные способы обращения — личный приём, письменные и телефонные заявки сохранятся. Мессенджер станет дополнительным каналом коммуникации.

Порядка взаимодействия определит Минстрой позднее.

В Новосибирске уже стартовал тестовый этап: часть жителей получает через портал «Госуслуги» приглашения в домовые чаты MAX. Модератором чатов выступает Государственная жилищная инспекция.