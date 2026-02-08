В Новосибирске УК перейдут на общение с жителями в MAX

С 1 сентября в Новосибирске изменится формат взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Официальным каналом связи станет отечественный мессенджер MAX. Также там с людьми будут общаться ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.