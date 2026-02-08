В Новосибирске УК перейдут на общение с жителями в MAX

С 1 сентября в Новосибирске изменится формат взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Официальным каналом связи станет отечественный мессенджер MAX. Также там с людьми будут общаться ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Выбор платформы обусловлен повышенными требованиями к безопасности и необходимостью идентификации пользователей.
При этом привычные способы обращения — личный приём, письменные и телефонные заявки сохранятся. Мессенджер станет дополнительным каналом коммуникации.
Порядка взаимодействия определит Минстрой позднее.
В Новосибирске уже стартовал тестовый этап: часть жителей получает через портал «Госуслуги» приглашения в домовые чаты MAX. Модератором чатов выступает Государственная жилищная инспекция.