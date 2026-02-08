Сотни екатеринбуржцев приняли участие в конькобежном турнире

В Екатеринбурге около 800 горожан приняли участие во Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», которые прошли 7 февраля 2026 года. На коньки встали не только любители покататься, но и юные спортсмены, а также ветераны спорта.