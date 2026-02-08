Ричмонд
Сотни екатеринбуржцев приняли участие в конькобежном турнире

В Екатеринбурге прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге около 800 горожан приняли участие во Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», которые прошли 7 февраля 2026 года. На коньки встали не только любители покататься, но и юные спортсмены, а также ветераны спорта.

— Захватывающие старты в течение дня собирают участников и болельщиков во всех районах Екатеринбурга. В уральской столице традиция их проведения возобновилась с 2010 года, и с тех пор мероприятие проходит ежегодно, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Турнир проходил на двух дистанциях — 50 и 100 метров, в семи возрастных группах. Как отметили в Департаменте информационной политики Свердловской области, подобные соревнования проходят в 25 муниципалитетах региона.