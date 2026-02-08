Самарские врачи рассказали о биорассасывающихся винтах

В день науки сотрудники Самарского государственного университета представили уникальную разработку — биорассасывающиеся костные винты под названием «Лиопласт-Винт». Они смогут изменить стандарты лечения переломов и сложных травм. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем МАХ-канале:
«Безопасность винтов обеспечивается контролем донорского материала, многоступенчатой обработкой, финальной радиационной стерилизацией», — рассказывает Вячеслав Федорищев.
Уже в этом году винты пройдут клинические испытания для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. А к 2027 году пройдет организация серийного производства и поставки в ведущие травматологические центры страны.