Движение автобусов № 59 и № 78 в Омске восстановлено

Движение городских автобусов по маршрутам № 59 и № 78 в Омске возвращено к привычным схемам. Ранее из-за ремонтных работ на участке канализационных сетей в поселке Биофабрика движение транспорта было временно сокращено: автобусы среднего класса маршрута № 59 следовали только до остановки «Центр Пенаты», а автобусы большого класса маршрута № 78 — до виадука по улице 10 лет Октября.