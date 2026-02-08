Ричмонд
Движение автобусов № 59 и № 78 в Омске восстановлено

Маршруты возобновили работу после завершения ремонтных работ на канализационных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Движение городских автобусов по маршрутам № 59 и № 78 в Омске возвращено к привычным схемам. Ранее из-за ремонтных работ на участке канализационных сетей в поселке Биофабрика движение транспорта было временно сокращено: автобусы среднего класса маршрута № 59 следовали только до остановки «Центр Пенаты», а автобусы большого класса маршрута № 78 — до виадука по улице 10 лет Октября.

С завершением основного этапа ремонта маршруты полностью восстановлены. Пассажиры могут отслеживать интервалы движения и фактическое местоположение автобусов на сайте АО «Пассажирсервис» или по телефону информационно-справочной службы 90−12−12.

