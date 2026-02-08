Нутрициолог рассказала, когда начинать худеть к лету

Нутрициолог при этом отметила, что сама по себе идея похудения к лету неплохая, но если рассматривать ее не как гонку, а как повод начать заботиться о здоровье. Безопасный темп снижения веса — от 0,5 до 1 килограмма в неделю или 2−4 килограмма в месяц. «То есть за два-три месяца реально заметно улучшить форму не перегружая организм», — отметила Цвинария.