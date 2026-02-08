В Уфе скончалась 107-летний ветеран Великой Отечественной войны

День Победы она встретила на границе Германии и Польши, домой вернулась в 1945 году. Работала учителем литературы и русского языка. Она получила медаль Славы III степени и медали «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941—1945 гг.». Была почетным гражданином Уфы. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.