По Иркутской области ожидается снег и морозы до −34 градусов 9 февраля

В Иркутске потеплеет до −8 градусов 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода по Иркутской области 9 февраля удивит сибиряков своими перепадами. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в западных районах ночью ожидается небольшой, а местами умеренный снегопад. Ветер западный и юго-западный, в южных районах — юго-восточный, 5−10 м/с, днём местами с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит −13…-18 градусов, при прояснениях столбик термометра опустится до −23…-28.

— На севере Катангского района −29…-34, днем −4…-9, местами −14…-19 градусов, — поделились метеорологи.

А вот в областном центре предстоящей ночью снега неожидается, днем выпадут небольшие осадки. Столбик термометра покажет отметку от −16 до −18 градусов, а к обеду потеплеет до −8.