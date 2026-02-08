По Иркутской области ожидается снег и морозы до −34 градусов 9 февраля

Погода по Иркутской области 9 февраля удивит сибиряков своими перепадами. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в западных районах ночью ожидается небольшой, а местами умеренный снегопад. Ветер западный и юго-западный, в южных районах — юго-восточный, 5−10 м/с, днём местами с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит −13…-18 градусов, при прояснениях столбик термометра опустится до −23…-28.