Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк «Лога» в Ростовской области приостановил работу из-за непогоды

Жителей донского региона предупредили об изменениях в работе излюбленного места отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в работу парка «Лога» под открытым небом. Об изменениях в графике сотрудники сообщают в телеграм-канале.

В субботу, 7 февраля из-за погодных условий раньше обычного завершили работу рестораны и объекты. А сегодня в мессенджере появилось объявление о том, что парк закрыт.

— О возобновлении работы сообщим в ленте! — говорится в нем.

Напомним, парк «Лога» был построен на средства благотворителя в Каменском районе Ростовской области. Его нынешняя территория составляет 22 гектара. На ней с помощью зданий и фигур воссоздана сказочная атмосфера, есть зоны отдыха и зоопарк, в котором обитают 120 видов животных.

— Парк работает круглый год! И это невероятная возможность увидеть, как меняется донская природа, как прекрасна она весной, летом, осенью и зимой, — говорится на сайте парка. Вот только сейчас полюбоваться этой красотой мешает непогода.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.