Парк «Лога» в Ростовской области приостановил работу из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в работу парка «Лога» под открытым небом. Об изменениях в графике сотрудники сообщают в телеграм-канале.
В субботу, 7 февраля из-за погодных условий раньше обычного завершили работу рестораны и объекты. А сегодня в мессенджере появилось объявление о том, что парк закрыт.
— О возобновлении работы сообщим в ленте! — говорится в нем.
Напомним, парк «Лога» был построен на средства благотворителя в Каменском районе Ростовской области. Его нынешняя территория составляет 22 гектара. На ней с помощью зданий и фигур воссоздана сказочная атмосфера, есть зоны отдыха и зоопарк, в котором обитают 120 видов животных.
— Парк работает круглый год! И это невероятная возможность увидеть, как меняется донская природа, как прекрасна она весной, летом, осенью и зимой, — говорится на сайте парка. Вот только сейчас полюбоваться этой красотой мешает непогода.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.