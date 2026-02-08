Ричмонд
Из Казани за сутки вывезли 26,7 тысячи тонн снега

За первую неделю февраля в столице Татарстана выпало 85% нормы осадков.

Источник: Комсомольская правда

В Казани за сутки на уборку снега вышли 1088 единиц техники и 634 рабочих. Из города вывезли 26,7 тысячи тонн снега, сообщает мэрия.

За первую неделю февраля в столице Татарстана выпало 85% нормы осадков. Для безопасности движения использовали 1,4 тысячи тонн реагентов и песко-соляной смеси.

Сегодня, 8 февраля, на расчистку дорог планируют направить 552 машины, включая 73 комбинированных дорожных машины и 96 тракторов для уборки снега и обработки дорог. В работах задействуют 520 дорожников.

С начала зимы с улиц Казани вывезли 780,7 тысячи тонн снега и израсходовали 47,8 тысячи тонн реагентов.

Напомним, в Татарстане днем 8 февраля местами ожидается сильный снег и метель. На некоторых участках дороги возможны снежные заносы.