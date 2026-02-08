Калининградский учёный объяснил, почему лёд Балтийского моря остаётся опасным даже в морозы

Лёд на Балтийском море нельзя сравнивать с замёрзшими озёрами и реками в Калининградской области: солёная вода и волны делают его гораздо менее надёжным. Об этом рассказал научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И. Канта Николай Белов, его цитирует РИА Новости в воскресенье, 8 февраля.
По словам специалиста, из-за перепадов температур и воздействия волн состояние внешне плотного льда постоянно меняется, особенно за пределами прибрежной зоны. Первые 10−15 метров, поясняет Белов, не представляют серьёзной опасности — там лёд лежит практически на дне.
«Люди, конечно, стараются подойти как можно дальше, чтобы сфотографироваться — там формируются даже иногда горки такие. Но это достаточно опасно, потому что под ними открытая вода, она постоянно подмывает. Когда лёд начнёт ломаться и обрушаться, здесь уже никто ничего не скажет», — отмечает эксперт.
Учёный также напомнил, что солёная морская вода формирует иной по структуре лёд, который остаётся коварным даже при устойчивых морозах.
Жители Калининградской области продолжают выходить на замёрзшие водоёмы, несмотря на запреты и предупреждения спасателей. Чтобы снизить риск несчастных случаев, в Пионерском, где из-за зимней погоды Балтика привлекает особенно много людей, организовали постоянное дежурство.