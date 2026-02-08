Ричмонд
Анри, Магмора и Сартхака: как волгоградцы называли младенцев в январе

В Волгоградской области озвучили самые популярные, а также редкие имена, которыми родители назвали новорожденных в январе.

Источник: v102.ru

Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет юстиции, в числе необычных встречаются имена, которыми называли королей, богинь или, к примеру, современных певцов.

По информации комитета юстиции Волгоградской области, новорожденным мальчикам в январе чаще всего давали такие имена, как Александр, Матвей, Михаил, Артём, Тимофей, Роман и Дмитрий.

Аврам, Агдан, Алексан, Бадай, Гордей, Ермак, Иннокентий, Кристан, Кузьма, Максимильян, Анри, Раванель и Сартхака — так называли мальчиков любители «экзотики».

Девочек в регионе называли София, Василиса, Мария, Полина, Мирослава, Алиса, Анна, Ева, Варвара, Виктория, Ксения и Вероника.

Гораздо реже малышкам давали такие имена, как Акулина, Анаэль, Ангелика, Арсения, Ассоль, Джувайрия, Евангелина, Матрёна, Настасья, Паулина, Анна Люсия, Радаслав, Магмора, Эдже и Элира.