Новая сцена пермского «Театра-Театра» откроется в марте

2 марта в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12б, состоится технический запуск новой сцены пермского «Театра-Театра», специализирующейся на спектаклях для подростков и молодежи. Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, сцена получила название «Твой Молодежный Театр» (ТМТ). Его главным режиссером стал Марк Букин. С 2016 по 2021 год он был артистом ТТ.