Новая сцена пермского «Театра-Театра» откроется в марте

«ТМТ задуман как уникальная театральная площадка, где подростки смогут не только смотреть спектакли по произведениям школьной программы и современной драматургии, но и активно участвовать в творческом процессе: обсуждениях, лабораториях и образовательных проектах», — подчеркнули в пресс-службе.
Строительство молодежной сцены театра началось в 2025 году. В числе будущих премьер: спектакли «Хокинг», «Недоросль. Дневник Митрофана», «Мцыри», «Каштанка» и «Покрышки». Также в репертуар новой сцены войдут спектакли-участники проекта «Театр — в школы» по произведениям школьной программы: «Пиковая дама», «Кентервильское привидение» и «Белые ночи».