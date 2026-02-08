Нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B

Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Он отметил, что в Москве уже зафиксировано увеличение числа заболевших этим штаммом.
По словам Никонова, специалисты прогнозировали распространение гриппа B в феврале, и эти ожидания подтвердились. Несмотря на то что грипп B считается менее заразным, он способен вызывать более тяжёлое течение болезни по сравнению с текущим штаммом гриппа A, известным как «гонконгский».
Как отмечает Никонов, эпидемиологическая ситуация в Нижнем Новгороде традиционно развивается с задержкой в 7−10 дней по сравнению с Москвой. Это дает жителям региона возможность заранее подготовиться: приобрести необходимые медикаменты и усилить меры индивидуальной защиты.
Отметим, что рост заболеваемости гонконгским гриппом уже зафиксирован в Нижегородской области.