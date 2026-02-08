Нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B

По словам Никонова, специалисты прогнозировали распространение гриппа B в феврале, и эти ожидания подтвердились. Несмотря на то что грипп B считается менее заразным, он способен вызывать более тяжёлое течение болезни по сравнению с текущим штаммом гриппа A, известным как «гонконгский».