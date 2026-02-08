Усатую синицу из Красной книги заметили на севере Петербурга

Редкую усатую синицу заметил фотограф на севере Петербурга. На покрытом инеем дереве сидели пернатые, занесенные в Красную книгу Северной столицы. Фотографиями птички поделился биолог и зоолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре». На самом деле, это не совсем синица, да и усов у нее нет — просто окрас такой специфический, но только у самцов.
— Птица совсем небольшая, ее размер меньше воробья. У нее своеобразная, яркая внешность. Свое видовое название, «усатая», она получила за внешний вид самца, у которого хорошо видны пучки черных перьев, которые по форме действительно напоминают усы. А вот невеста выглядит намного скромнее: как и положено самкам, усов у нее нет, — делится Павел Глазков.
К слову, «усачи» образуют пары на всю жизнь. А к семейству синиц, что интересно, они не имеют отношения. Глазков объясняет этот парадокс так: ученые в свое время просто запутались. Сейчас птичку причислили к другому семейству — суторовые. Но, тем не менее, слово «синица» в названии сохранилось по старой памяти.