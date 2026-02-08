Усатую синицу из Красной книги заметили на севере Петербурга

К слову, «усачи» образуют пары на всю жизнь. А к семейству синиц, что интересно, они не имеют отношения. Глазков объясняет этот парадокс так: ученые в свое время просто запутались. Сейчас птичку причислили к другому семейству — суторовые. Но, тем не менее, слово «синица» в названии сохранилось по старой памяти.