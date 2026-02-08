В Минске водитель лишился прав после видео, которое прислали в чат-бот МВД. Подробности рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, очевидцы в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!» прислали видео с регистратора о происшествии на улице Харьковской. Водитель автомобиля Faw, на перекрестке выехал на встречную полосу движения, объезжая микроавтобус, и создал аварийную обстановку.
Вскоре сотрудники ГАИ установили нарушителя, которым оказался 54-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на девять базовых величин (405 белорусских рублей в феврале 2026-го). Также водителя лишили права управления транспортными средствами на четыре месяца.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в МВД запустили чат-бот, который работает по всей Беларуси: «Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией».
