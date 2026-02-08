Чай с хазратом: смысл поста, важность сухура и ифтара и что нарушает уразу

— Сейчас у каждого в телефоне есть график, с какого времени и по какое время мы воздерживаемся от еды и питья. Пост начинается со времени, которое указано в графе «Завершение сухура» — это примерно за полтора-два часа до восхода солнца. С этого момента наступает время утреннего намаза, мы можем читать утренний намаз. До захода солнца мы не едим и не пьем. Также в этот период мы не ругаемся, не кричим, не нервничаем, то есть мы полностью себя держим в рамках. Конечно же, если мы покричим, это не испортит нашу уразу в ноль, но нашу награду полностью может уменьшить. Иными словами, мы за уразу можем получить 100% награды, можем получить даже 700% награды, а можем получить ноль.